Vliegtuig landt op Schiphol na noodmelding over rook in de cockpit

Een vliegtuig van British Airways heeft een voorzorgslanding op Schiphol gemaakt doordat er rook in de cockpit ontstond. De piloten gaven de noodmelding 'mayday' en vroegen of ze snel mochten landen bij Schiphol Airport. Rond 19.45 uur landden ze op de Polderbaan. Het toestel, een Airbus A320, vertrok vanuit London en was onderweg naar Oslo.