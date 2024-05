OBA Live nl OBA Live: Sranantongo, vaderfiguren en From Southeast with Love

Deze week in OBA Live hebben we drie talentvolle Amsterdammers te gast. We praten met schrijver en illustrator Darryl Veldman over zijn stripboekenreeks Mijn eerste woordjes in het Sranan, we spreken podcastmaker Imara Simson over The Melanin Podcast en artiest Ruskey vertelt over de aankomende editie van From Southeast With Love.

Taal als onderdeel van je DNA Darryl Veldman is theatermaker, illustrator, schrijver en jongerenwerker. In 2020 begon hij met de stripboekenreeks Mijn eerste woordjes in het Sranan, waarmee hij het Sranantongo levend wil houden . "Er is veel bekend over de klederdracht en eetcultuur van Suriname, maar wat weten we eigenlijk nog van de taal? Het is mijn missie en mijn DNA om ervoor te zorgen dat de taal niet verloren gaat."

Schrijver en illustrator Darryl Veldman - AT5

Het belang van vaderfiguren The Melanin Podcast is een project dat Imara Simson samen met haar vader is gestart, waarbij ze met hem in gesprek gaat over hun goede band, iets dat in haar omgeving niet vanzelfsprekend is: "Veel jongeren gaven aan een moeilijke relatie te hebben met hun vader. Met de podcast wil ik laten zien dat het ook anders kan en wil ik steun geven aan hen die een vaderfiguur missen." Op 25 mei organiseert Imara haar eerste event in OBA Next, waarbij kinderen een gratis fotoshoot kunnen doen met hun vaderfiguur.

Podcastmaker Imara Simson - AT5

Optreden met je vader in het Concertgebouw Op 20 mei in het Concertgebouw vindt de tweede editie van From Southeast With Love plaats. De beste artiesten uit Zuidoost komen hier samen om de muzikale rijkdom van Zuidoost én de liefde voor muziek te vieren. Arstiest Ruskey, alias Desai Breeveld, gaat hier optreden met zijn vader Orville, wat ze precies gaan doen blijft nog een verrassing: "Het is geweldig om het podium met mijn vader te delen. Hij is mijn mentor in het leven." Na het concert gaat Ruskey terug de studio in om te werken aan nieuwe muziek. "Er komt heel veel nieuwe muziek aan."

Artiest Ruskey - AT5

