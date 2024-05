Wethouder Van Dantzig in het Nieuwbouwprijs Woondebat: "Eén Valley is wel genoeg"

De woningmarkt in de stad zit muurvast. Hoe komt de markt in beweging? Welke nieuwe woonvormen zorgen ervoor dat iedereen nu en in de toekomst in Amsterdam kan blijven wonen? Deze vragen stonden centraal in het Nieuwbouwprijs Woondebat. Aan de hand van drie stellingen ging wethouder Wonen Reinier van Dantzig in gesprek met bewoners.

De verkiezing voor de Nieuwbouwprijs 2024 is deze week van start gegaan. Ook dit jaar heeft een publieksjury van Amsterdammers tien projecten genomineerd. Het is de enige publieksprijs voor nieuwbouw in de stad. Tot 6 juni kun je hier een stem uitbrengen voor je favoriete Amsterdamse nieuwbouwproject; op 8 juni wordt voor de 17e keer de Amsterdamse Nieuwbouwprijs uitgereikt.

Doorstromen In het Nieuwbouwprijs Woondebat spraken we over nieuwbouw in de stad met wethouder Wonen, Reinier van Dantzig, en betrokken Amsterdammers. Waar moet nieuwbouw aan voldoen en wat is belangrijk? Aan de hand van drie stellingen bespreken we verschillende thema's rondom nieuwe vormen van wonen.



Moeten ouderen doorstromen naar kleinere woningen en zo plaatsmaken voor jonge gezinnen, moet je snel bouwen met minder aandacht voor schoonheid, of moet je meer gemeenschappelijke woonruimtes creëren?

Van Dantzig was duidelijk tijdens het debat. "Eén Valley is wel genoeg", zei hij, verwijzend naar het prestigieuze complex aan de Zuidas. Maar ook heel snel bouwen met weinig aandacht voor architectuur ziet hij niet zitten. "Nieuwbouw mag er wel mooi uitzien", vindt Van Dantzig Van Dantzig ziet meer in op passende woonruimte voor bijvoorbeeld ouderen, zoals in Buitenveldert. "'Absolute prioriteit is dat mensen zelf willen verhuizen naar passende woonruimte en dat we bouwen voor doorstroming." Het zou voor ouderen dus aantrekkelijk gemaakt moeten worden om hun te grote eengezinswoning te verruilen voor een kleinere, passende woonruimte. Van Dantzig is net zo enthousiast over gezamenlijke woonvormen. Ook voor ouderen. 'Ik denk dat de gemeente daar meer ruimte voor moet scheppen. We zetten stevig in op wooncoöperaties met meer woningen voor ouderen." Dit heeft grote prioriteit met het oog op steeds de ouder wordende Amsterdammer die straks een huis nodig heeft en hier wil blijven wonen.

