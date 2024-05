Winkels weigeren klanten door grote pinstoring

Door een landelijke pinstoring is het in veel gevallen op dit moment niet mogelijk om te pinnen. Verschillende Amsterdammers laten aan AT5 weten dat ze zonder cash geld geweigerd worden bij winkels en tankstations.

Een van hen laat weten 'heel erg boos' te zijn. Ze had net gegeten, maar kon het bedrag van 30 euro niet betalen. Geld pinnen bij de avondwinkel ernaast lukte niet en dus wilde de eigenaar van het restaurant haar in eerste instantie niet laten gaan.

Supermarkten zouden klanten die geen cash geld hebben weigeren. Tankstations zouden daarnaast al met lint afzettingen hebben gemaakt.

Volgens de NOS mislukken niet alle pinbetalingen, maar wel 30 of 40 procent. Het gaat om een landelijk probleem. Het is niet duidelijk wanneer dat probleem verholpen is.