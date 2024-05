Ajax sluit seizoen 'in stijl' af: 2-2 tegen Vitesse

De laatste wedstrijd van het seizoen werd vandaag door Ajax in Arnhem tegen Vitesse met 2-2 afgesloten. Een wedstrijd waarin Vitesse de overhand had, maar de Amsterdammers in de laatste minuten toch nog gelijk wisten te maken. Het elftal speelde vandaag zonder Jorrel Hato, vanwege een schorsing. Anton Gaaei stond daardoor in de basis.

Aan het begin van de wedstrijd breekt Vitesse in de eerste minuten tweemaal dreigend uit. De stand blijft 0-0. Kort daarna krijgt Steven Bergwijn een eerste kans voor Ajax. Hij vindt de ruimte om te schieten, maar zijn inzet wordt gekeerd door Eloy Room.

Achterstand

Daarna neemt Vitesse de leiding in het spel en breekt Amine Boutrah rechts en schiet in raak in de verre hoek: 1-0. De Amsterdammers proberen het spel gelijk te maken, maar het schot van Brian Brobbey wordt geblokt. In de 27e minuut ontsnapt Ajax net aan aan de 2-0, Vitesse raakt de paal. Na een half uur staan de Amsterdammers nog steeds op 1-0 achterstand.

Een tweede kopkans voor Chuba Akpom belandt recht in de handen van Room. Na een corner beland de bal via Gaaei bij Josip Šutalo die scoort en het spel daarmee voor de rust op 1-1 gelijkspel zet.

Slotfase

In de tweede helft creëert Ajax nog wat kansen door een schot van Bergwijn, die net over het doel gaat. In minuut '79 neemt Vitesse voor de tweede keer de leiding in de wedstrijd. Kacper Kozłowski schiet binnen voor de thuisploeg. Daarna is Vitesse veel aan de bal en laat twee kansen onbenut.

In de absolute slotfase maakt Ajax de 2-2. Het is Steven Berghuis die de bal binnentikt. Daarmee sluiten de Amsterdammers het seizoen af met een remise.

Steven Bergwijn laat tegen Ajax weten dat het elftal er geen fantastisch schouwspel van heeft gemaakt. "Het ging alle kanten op. Ik denk dat we als team deze wedstrijd wel wilden winnen, maar het was allemaal een beetje tekenend voor dit seizoen. Laten we dit snel vergeten."

Opstelling Ajax: Rulli; Gaaei, Šutalo, Kaplan, Rensch; Mannsverk (Berghuis/63), Henderson (Tahirovic/80), Taylor; Akpom, Brobbey, Bergwijn.