Surpriseparty in de Jordaan voor 100-jarige Fietje: "Voorbeeld voor velen"

Een echt Jordanees feestje vanmiddag in de Nieuwe Leliestraat voor 100-jarige Fietje Stubbe. Omdat ze zo geliefd is organiseerden vrienden, familie en buren een surpriseparty voor haar. "Fietje is liefde."

De Jordaan heeft een eeuweling erbij gekregen. Een gebeurtenis waarbij groots wordt uitgepakt. Zelfs burgemeester Halsema kwam op bezoek om de 100-jarige Fietje te feliciteren. "We zijn blij dat je er bent, en wie weet over 10 jaar nog maar eens."

Maar de grootste verrassing kreeg Fietje afgelopen donderdag toen niemand minder dan koning Willem-Alexander met een bosje bloemen voor haar deur stond. In 2017 had ze de koning al een keer eerder ontmoet. En hij had beloofd langs te komen op haar honderdste verjaardag. "We hebben geknuffeld met elkaar."

Glimlach

Haar dochter Anette Wisman is blij dat Fietje van het bezoek is opgeknapt "Ze is soms wel een beetje downig, een beetje angstig. En ze heeft de foto van de koning voor zich staan en ik zie alleen maar een grote glimlach."