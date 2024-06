Wordt Mare Santema Amsterdammer van het Jaar 2023?

Wie treedt er in de voetsporen van meester Kwame Agyapong-Ntra en wordt de Amsterdammer van het Jaar 2023? Stem nu, bijvoorbeeld op Mare! Op 23 juni vindt de uitreiking van Amsterdammer van het Jaar plaats in theater DeLaMar.

Mare Santema is oprichter van Usespace, en helpt maatschappelijke organisaties aan leegstaande ruimtes in de stad, zoals kantoorverdiepingen die tijdelijk niet zijn verhuurd of bijvoorbeeld scholen die niet de hele dag bezet zijn. Zo hielp Mare een orkest aan repetitieruimte in het atrium van een groot advocatenkantoor op de Zuidas dat 's avonds niet gebruikt wordt. En krijgen meiden uit achterstandswijken coachingssessies in leegstaande ruimtes van het World Trade Center. De nieuwe gebruikers betalen een vergoeding naar draagkracht.

Quote "We willen eigenaren van lege kantoorruimtes koppelen aan mensen die ze hard nodig hebben" Mare Santema, Usespace

Santema: "Ik ben opgeleid als architect en ik vind het leuk om te zien hoe ruimtes ontworpen zijn, maar het is zonde als bijna niemand daar van kan genieten. Er werken nu kunstenaars in een kantoorpand aan het IJ waarvan een verdieping leegstaat. Ook worden er workshops gehouden. Het kantoorpersoneel is al komen kijken en heeft kunst opgehangen in het pand. Zo creëer je een nieuwe ontmoetingsplekken. Iedereen komt zo een beetje uit z'n bubbel en ik denk dat Amsterdam dat nu nodig heeft."

Mare Santema in een kantoorruimte waar nu tijdelijk kunstenaars werken - AT5