Wordt Wenner Regales Amsterdammer van het Jaar 2023?

Wie treedt er in de voetsporen van meester Kwame Agyapong-Ntra en wordt de Amsterdammer van het Jaar 2023? Stem nu, bijvoorbeeld op Wenner! Op zondag 23 juni vindt de uitreiking van Amsterdammer van het Jaar plaats in theater DeLaMar.

Wenner Regales is oprichter van preventieprogramma Keep it Real. Met een team van ex-topcriminelen, pedagogen en ervaringsdeskundigen die op straat hebben gewerkt geeft hij workshops op scholen. Keep it Real is bedoeld voor jongeren die in moeilijke situaties zitten of kunnen komen en jongeren met een licht verstandelijke beperking die de gevolgen van hun keuzes niet overzien.

Quote "Al lijkt de situatie waarin je nu misschien zit onmogelijk, er is altijd hoop" Wenner Regales, oprichter Keep it Real

Regales: "We zeggen niet: wij zijn een organisatie die mensen bijvoorbeeld uit de drugs wil halen. Nee, je krijgt iemand voor je die drugsverslaafd wàs en die nu juist 10-0 vóórstaat in het leven. En dat heeft hij zelf gedaan. Ons team heeft zelf van alles meegemaakt en dat vertellen we. Dan nemen we de verhalen van de jongeren zelf en gaan we uitbouwen. We willen ze tools aanreiken zodat ze betere keuzes kunnen maken."

Wenner Regales met zijn team tijdens een workshop - AT5