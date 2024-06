Drugsdealers met bijna 200 pillen op zak aangehouden bij studentencomplex Uilenstede

Via Meld Misdaad Anoniem had de politie meerdere meldingen binnengekregen over drugshandel bij studentencomplex Uilenstede, schrijft politie Amstelveen op Instagram. De agenten besloten daarom om toezicht te houden bij de flats. Om zo min mogelijk aandacht te trekken, droegen de politieagenten burgerkleding.

Om de haverklap korte bezoekjes

Al snel kreeg de politie twee verdachten in het vizier. De mannen zaten in een voertuig en kregen om de haverklap korte bezoekjes van verschillende mensen. Toen het voertuig wegreed, besloten de agenten hen te achtervolgen en staande te houden voor een controle.

In een schoudertas vond de politie een flinke zak met pillen. Op andere plekken in de auto werden nog meer drugs gevonden. In totaal hebben de agenten ongeveer 195 pillen, 37 gripzakjes (hersluitbare plastic zakjes), 22 ponypacks (kleine envelopjes) en een geldbedrag van 785 euro aangetroffen.

De verdachten zijn 25 en 26 jaar oud en komen uit Amsterdam, vertelt de politiewoordvoerder aan NH. De politie heeft de goederen in beslag genomen en beide verdachten aangehouden voor handel in harddrugs.