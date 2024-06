Petitie tegen uitzetting in Amsterdam geboren Mikael al 8000 keer ondertekend

Hij is 11 jaar, geboren en getogen in Amsterdam, maar de kans bestaat dat Mikael wordt uitgezet. De jongen woont met zijn Armeense moeder in een asielzoekerscentrum, maar heeft nog altijd geen verblijfsvergunning. Een gezin dat wekelijks uitstapjes met Mikael onderneemt, springt voor hem in de bres. Een gelanceerde petitie staat inmiddels al op 8000 handtekeningen.

11 jaar geleden is Mikael hier in Amsterdam geboren, hij zit in groep acht en is toegelaten om volgend jaar naar het gymnasium te gaan. "Hij is zo ontzettend slim", vertelt Julie Loyson. Samen met haar ouders, broer en zus is ze al jaren een vast gezicht voor de jongen.

Hij woont met zijn Armeense moeder in een Amsterdams asielzoekerscentrum en maakt wekelijks uitstapjes met het gezin van Julie. "Hij komt bij ons eten, we gaan buiten dineren, we lezen, maken muziek, gaan het water op, bekijken samen voetbalwedstrijden op de tribune."