Een ode aan 100 jaar Johnny Jordaan in Paradiso

Met de 'Ode aan Johnny Jordaan' vierden Amsterdammers gisteravond het 100e geboortejaar van Johnny in Paradiso. De vertolker van levenslied zag het levenslicht voor het eerst in 1924 in de Jordaan. Nu, een eeuw later, leeft zijn muziek nog steeds voort. AT5 nam een kijkje achter de schermen bij de repetities.