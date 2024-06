Musicalduizendpoot Barrie Stevens viert 80e verjaardag met show in De la Mar Theater

Hij zingt, danst, regisseert én choreografeert: Barrie Stevens werkt al meer dan 60 jaar in de entertainindustrie. En vandaag vierde hij zijn 80e verjaardag. Dat deed hij niet bij hem thuis, maar in De la Mar Theater, met zijn stuk: Allemachtig 80! AT5 sprak hem voorafgaand aan de show.

Barrie Stevens zit al 60 jaar in het vak, maar De La Mar is het theater waar hij zijn allereerste musical ooit speelde. Daarom moest dat de plek worden voor de theatershow. "80 is een leeftijd waarvan je snel denkt, ik laat die verjaardag voorbijgaan, maar ik dacht juist, nee ik wil het vieren", vertelt hij. Musicalacteur William Spaaij nam de presentatie van het programma op zich. "We gaan een ode geven aan zijn leven. Dat heeft hij meer dan verdiend", aldus de presentator.

Barrie Stevens kwam in 1962 van Engeland naar Nederland om auditie te doen voor de musical Snip en Snap. Met succes. "Ik was één van de dansers in de revue", vertelt hij. Stevens bleef in Nederland om audities te doen voor andere musicals. 'Ik heb hier kansen gehad die ik in Engeland nooit zou krijgen. Ik heb mezelf absoluut ontdekt hier", vertelt hij.