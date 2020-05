In deze speciale aflevering van de Straten van Amsterdam gaat Redouan samen met voormalig stadsdeelvoorzitter van Nieuw-West, Achmed Baâdoud op pad met de ordedienst van de Al Ummah Moskee aan de Postjesweg. Net als vele andere moskeeën in de stad, heeft deze moskee een aantal vrijwilligers die tijdens deze Ramadan ‘s avonds de straat opgaat, om erop toe te zien dat er geen overlast op straat ontstaat, én dat mensen de verplichte anderhalve meter afstand houden. Naast Achmed vertellen Zouhair Lbyeh van de Amsterdamse brandweer en moskee-voorzitter Lahcen Farah over hun ervaringen op straat en waarom zij hun werk zo belangrijk vinden.

Daarna vervolgt Redouan zijn weg naar de Lodewijk van Deysselstraat in Geuzenveld-Slotermeer. Jongerencoaches Omar Tissoudali en Imad Aoulad Taher van Stichting IMD gaan samen met jongeren per fiets de straat op, om ervoor te zorgen dat jongeren geen overlast geven wanneer ze ‘s avonds laat op straat zijn.