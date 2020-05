De woonbootbewoners en de krakers waren in de jaren 80 en 90 de eerste bewoners van het Java-eiland. Zij hebben niet het eiland niet alleen voor hun ogen zien veranderen, maar hebben zelf ook een actieve rol gespeeld in de vormgeving en inrichting ervan. Sommigen wonen al meer dan dertig jaar aan deze kades.

In de eerste aflevering spreken we bewoners van de Javakade. Zo vertelt Claud van legendarisch krakersrestaurant 'het Einde van de Wereld' hoe ze uit hun kraakpand werden gezet en hun heil zochten op de boot 'Quo Vadis'. In diezelfde tijd voerde Rob een rechtszaak over de tippelzone die ervoor zorgde dat hij met zijn schip aan de Javakade mocht liggen. Willem en Petra wonen er ook al jaren en drukken vandaag de dag nog steeds hun stempel op het aangezicht van de kade met de excentriek opgetuigde paspoppen die ze op de boot hebben staan. Stadsecoloog Remco Daalder vertelt ons meer over het vogelnestje naast hun boot en neemt ons mee in de wereld van de eigenzinnige meerkoet, die net als deze bootbewoners helemaal zijn eigen plan trekt.