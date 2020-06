Aan de Botteskerksingel in Nieuw-West wordt goed aan de natuur en het milieu gedacht. In deze aflevering zoekt Rayen uit hoe de bewoners hieraan hun steentje bijdragen. Sem is een prikactiegroep gestart met bewoners, die samen de straat op gaan om afval op te ruimen. Zijn buurman Nico doet dat ook, op geheel unieke én sportieve wijze: hij is namelijk een plogger.

Ook brengen we een bezoek aan Stadsboerderij Osdorp, waar boer Martin ons de Amsterdamse oplossing voor het nationale landbouwprobleem laat zien. We bakken (en proeven!) koekjes met Sanaa en Peter weet Rayen zelfs zo ver te krijgen om een kip te knuffelen.