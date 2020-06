In de Tretjakovlaan in Nieuw-West zijn een aantal kenmerken te vinden die ons doen herinneren aan theater. Zo verwijzen de namen van de twee flats, Thomasvaer en Pieternel, naar de hoofdpersonen in het bekende theaterstuk van Joost van den Vondel, genaamd Gijsbrecht van Aemstel. Samen met theaterregisseur Imre Besanger en eigenaar van het Polanentheater Edwin van Veen duiken we verder in dat theaterstuk, en onderzoeken we waarom die namen op de gebouwen zijn gezet.

Ook kun je de Tretjakovlaan een bezoekje brengen voor een bijzonder staaltje architectuur. Hier staan namelijk de trommelwoningen. Deze woningen zijn gebouwd in een voormalige waterzuiveringsinstallatie. Hanneke en Subash vertellen hoe het is om dit merkwaardige gebouw te wonen.