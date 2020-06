Esmoreitstraat

Voor presentator Redouan is dit een bijzondere aflevering: hij gaat terug naar de straat waar hij als kleine jongen woonde. Dit doet hij onder andere met fotograaf en buurtbewoner Vincent. Toen hij drie jaar geleden in Amsterdam kwam wonen is hij het BoLo-burenproject gestart omdat hij zijn buurt en de bewoners beter wilde leren kennen. Samen met bewoners halen ze herinneringen op en bespreken ze hoe de straat veranderd is.

Een van deze bewoners is Wielie. Hij zet zich als 'roze' predikant in voor de situatie van LHBTI-ers over de hele wereld. Mede vanwege zijn breed-gedeelde reactie op de Nashville-verklaring is hij een bekend gezicht in heel Amsterdam.

Een aantal huizen verderop worden we hartelijk ontvangen door Ali en Leontine die elkaar hebben ontmoet op een yogacruise in Turkije. Met haar bedrijf geeft Leontine namelijk niet alleen thuis yogalessen, maar organiseert ze ook yogareizen naar het buitenland. Ali was masseur aan boord en de vonk sloeg meteen over. Een jaar geleden is hij dan ook naar Nederland geëmigreerd en samen met Leontine geeft hij nu stoelmassages. Hier maakt Redouan dankbaar gebruik van!