In de documentaire 'Nieuw Noord' vertelt geboren Noorderling Wiebe Beckman het verhaal van een stadsdeel dat in groot tempo aan het veranderen is. Er wordt veel gebouwd, gerenoveerd en de kroeg maakt plaats voor de koffietent. Het levert veel nieuwe bewoners op en je hebt nog steeds 'de originele bewoner' die de veranderingen vaak niet kunnen bijbenen. In de docu vertellen nieuwe, oud-bewoners hoe zij kijken naar de ontwikkeling van het stadsdeel.