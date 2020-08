Het gaat niet over mij

De 57-jarige Hans Verhoeven krijgt bij de afgelopen Pride Amsterdam één van de hoogste onderscheidingen van de stad door burgemeester Halsema opgespeld. Het is erkenning voor decennialang onvermoeibaar LHBTI-activisme. We volgen Hans vanaf dat moment een jaar lang op weg naar wat de feestelijke 25e editie van de Pride moet worden. Hij zal daar opnieuw de Pride Walk organiseren, de activistische openingsmars in een verder vooral vrolijke week. Maar na een succesvol bezoek aan de eerste LHBTI-demonstratie ooit in Bosnië, verloopt daarna weinig meer zoals verwacht. Nadat hij plotseling uit de Pride Walk-organisatie wordt gewerkt en met corona-tegenslagen te kampen krijgt, wordt Hans gedwongen om zijn activisme opnieuw vorm te geven. En de vraag te beantwoorden: waarom doet hij dit eigenlijk allemaal nog?