Vlooienburg - de geschiedenis van een Joodse wijk

Op de plek waar nu de Stopera staat, bevond zich ooit een complete woonwijk met een paar duizend inwoners: Vlooienburg. Aan de hand van archeologische vondsten die met nieuwe technieken en historische kennis opnieuw zijn onderzocht, geeft deze film een uniek beeld van deze Joodse wijk die rond 1600 ontstond.

De geschiedenis van de wijk begint rond 1600. De aanleiding voor de aanleg van Vlooienburg was de toestroom van immigranten uit de Zuidelijke Nederlanden. Aanvankelijk zijn dat gevluchte joden uit Spanje en Portugal. In de periode 1620-1750 emigreren zo'n 14.000 Asjkenaziem of hoogduitse joden uit Midden en Oost-Europa naar Vlooienburg. Tussen 1900 en 1940 werd Vlooienburg het centrum van de Amsterdamse Joodse gemeenschap. Dit is gebleven tot de Tweede Wereldoorlog.

In 1981 en 1982 wordt bij de aanleg van de metro Oostbaan archeologisch onderzoek gedaan op het Waterlooplein. Twee complete huizenblokken van het 17e en 18e Vlooienburg worden in kaart gebracht. In totaal gaat het om 150 huizen en 106 beerputten. Met name de vondsten van de beerputten vormen een unieke informatiebron over de achtergronden en cultuur van de 17e en 18e eeuwse inwoners van Vlooienburg.

Wat kunnen historische kennis en archeologische vondsten ons vertellen over het leven van de bewoners van Vlooienburg in de 17e en 18e eeuw. Deze documentaire is een verzameling puzzelstukjes over de geschiedenis van de eerste Joodse wijk van Amsterdam.