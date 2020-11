Binnenskamers: Rinke van den Brink

In 2017 werd Rinke doodziek en net toen hij begon op te knappen, verloor hij zichzelf in een ernstige psychiatrische aandoening. In de Straten: Binnenskamers gingen we bij hem langs om het te hebben over het boek dat hij hierover schreef, zijn psychose en zijn herstel. In een openhartig gesprek met Cecile vertelt Rinke over de dwangneuroses en waanideeën die hij had tijdens zijn psychose. De zoon van Rinke, Sam, besloot zodra de diagnose bij zijn vader werd vastgesteld zijn camera te pakken en alles te filmen. Door de beelden die Sam heeft geschoten - die wij mogen tonen - krijgen we een unieke inkijk in het hebben van een psychose. We wandelen met Rinke over de Nieuwendammerdijk, door het Vliegenbos naar Laura. Laura is teampsychiater van de crisisdienst in Amsterdam-Noord en heeft Rinke succesvol behandeld. Laura en Rinke hebben nu hij weer gezond is, samen één doel: het doorbreken van het taboe rondom aandoeningen van de geest.