We verkennen een nieuw stukje houthavens. We gaan langs bij de lofts op de Haparandaweg en ontmoeten Scarlett in haar cellowinkel. Scarlett is cellist en heeft onder andere gespeeld in de musical Annie. Ze deelt met ons haar passie voor muziek. En misschien zijn de Houthavens wel de beste plek voor een winkel waar je houten instrumenten kunt bespelen? De warme klanken van haar cello brengen ons bij architect Marc Koehler. Hij heeft niet alleen de deze woningen ontworpen, hij woont er zelf ook. Daan woont ook in een van de superlofts en heeft ook zijn eigen woning mogen inrichten. Je kunt Daan kennen van de Rollende Keukens of Mr. Kitchen. Zijn grootste passie is koken en daarom neemt hij ons mee naar het hart van zijn huis: de keuken.