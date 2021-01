Over een paar jaar staat hier een gloednieuwe hippe woonwijk Bajes Kwartier, terwijl deze straat oorspronkelijk alleen de thuisbasis van kleine bedrijven vormde: de H.J.E. Wenckebachweg. De Straten van Amsterdam praat met de bewoners van het tijdelijke bajesdorp over deze buurt in transitie, om af te sluiten met een lesje paaldansen van Tatjana en Laras. Bajesdorp is een broedplaats voor kunstenaars, die jarenlang naast de Bijlmerbajes als een hechte gemeenschap woonden in en rondom de cipiers huizen. Waar normaal gesproken deze plekken vergaan bij het bouwen van een nieuwe wijk, blijft Bajesdorp ook in de nieuwe bouwplannen bestaan. Samen met bewoners Femke en Jonathan krijgen we een kijkje in het leven van een plek in overgang. Verder gaan we langs bij één van de beste paaldanseressen van Nederland, Tatjana. Ze is eigenaresse van Pole Dance Factory Amsterdam en neemt ons mee in de sport. Laras bewijst ons dat paaldansen niet alleen voor vrouwen is.