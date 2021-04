Binnenskamers: Gershwin Bonevacia

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. In deze aflevering van Binnenskamers bezoeken wij de stadsdichter Gershwin Bonevacia die momenteel zijn werkplek heeft in het Tropenmuseum.

Gershwin mag sinds 2019 de rol als stadsdichter op zich nemen. Hij is de jongste stadsdichter die Amsterdam tot nu toe heeft gehad. Vanwege het sluiten van de meeste instellingen zocht Gershwin nog een plek om te schrijven en het Tropenmuseum was zo vriendelijk om hem een ​​plek aan te bieden. Sinds februari 2021 is het Tropenmuseum zijn werkplek. Met Gershwin bespreken we onder andere de tentoonstelling Things That Matters en wat deze tentoonstelling voor hem betekent. We bespreken de vragen 'Wanneer is cultuur van jou?' en 'Wat wil je zeggen met je kleding?'.

Zijn doel als stadsdichter is om de stad mooier te maken door middel van zijn gedichten. Het gedichtenbundel dat hij heeft geschreven heeft 'Ik heb een fiets gekocht' gaat over identiteit en Amsterdammer zijn. In de tentoonstelling in het Tropenmuseum vindt Things That Matters vooral de taal belangrijk. Ondanks zijn dyslexie heeft hem nooit tegengehouden om gedichten te schrijven.