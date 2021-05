In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag zijn we in de Joubertstraat in Oost.

Ondanks dat de ramadan dit jaar anders is dan voorgaande jaren, doet het niks af aan de mate waarin er wordt omgekeken en gezorgd wordt voor degenen die het wat minder hebben. We bezoeken de moskee Al Fath Al Moebien en kijken hoe zij invulling geven aan deze speciale maand.

In de moskee laat Habiba zien wat de ramadan voor haar betekent. Naast dat zij druk in de weer is voor haar stichting Prachtvrouwen, zet ze zich tijdens de ramadan ook extra in voor mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken. In samenwerking met de moskee verzorgt Habiba maaltijden en voedselpakketten.

Oprichter van de moskee meneer Nasiri vertelt hoe hij per ongeluk in Amsterdam terecht kwam. Hij viel in de trein naar België inslaap en werd vervolgens wakker in Amsterdam. ‘’Het lot heeft hem geroepen en zo kwam hij terecht in Amsterdam’’ vult zijn collega Ilias aan. Het hele jaar zet hij zich in voor de buurt en biedt onder andere fitness - en taallessen aan die buurtbewoners kunnen bijwonen.

Een van deze buurtbewoners is student geneeskunde en gezondheidswetenschappen Romy. Alhoewel zij niet meedoet met de ramadan, kan zij wel vertellen wat de voordelen van het vasten zijn. ‘’Je zou het kunnen zien als een soort van reset van je lichaam’’.