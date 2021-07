In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag zijn we in de Tuttifruttidorp, in Noord.

Tuttifrutti? Dat is toch dat nummer van Little Richard? Nee, vandaag zijn we in Tuttifruttidorp in Noord. Een wijk die zo wordt genoemd, omdat alle straatnamen vernoemd zijn naar fruit. Zijn de bewoners ook zo fris en fruitig of hebben we te maken met zuur fruit? In deze aflevering komen we daarachter!

Dat doen we door eerst langs te gaan bij Jan en Leen. Hoewel Leen in het beginnend stadium zit van Alzheimer, is dat geen reden om bij de pakken neer te gaan zitten. Juist het tegenovergestelde: Jan en Leen zijn er alleen maar hechter/intiemer/closer door geworden. Samen zetten ze niet alleen het Alzheimercafé op zijn kop, maar ook de Abrikozenstraat.

Godfather-liefhebber Nancy haar leven kwam op zijn kop te staan toen zij een avontuur met een olifant beleefde. Een groot standbeeld dat de buurman had gevonden, bleek gestolen te zijn. Zou het standbeeld nog achterin de tuin staan als speeltoestel voor de kinderen?

Uri en Wiebke hebben zelf geen olifant in de tuin staan, maar wel een enorme zonnebloem en nog veel meer zelfgemaakte creaties. Zij zijn samen het muzikale duo Peace and Happiness forever en met wel een heel bijzonder instrument mogen wij de aflevering afsluiten.