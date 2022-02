Rosendaalstraat

Amsteldorp is een echt tuindorp. Zoals we bij Macky en Christiaan kunnen zien heeft elke benedenverdieping in dit deel van de stad een heerlijke tuin. Hun tuin staat vol met spullen die ze zelf hebben gemaakt. Deze handigheid beperkt zich niet alleen tot de tuin, maar ook tot de rest van de woning. Het hele huis staat namelijk vol met zelfgemaakte meubels van Christiaan en is versierd met de schilderijen van Macky. Het schilderij met de maan is haar favoriet, omdat deze haar aan oma doet denken: "Elke keer als ik naar het schilderij kijk dan geef ik oma een groetje."

De grootste en stoerste dierenvriend van Amsteldorp woont een stukje verderop. Marijke woont daar met haar dochter, haar kat Skittle en haar husky’s Smokey en Luna. Ook krijgt ze regelmatig bezoek op haar balkon van tortelduifjes. Om tripjes te kunnen maken met de honden heeft ze speciaal een motor met zijspan aangeschaft. Maar voor vandaag neemt onze presentator Kiki plaats als bijrijder en krijgt ze een lift naar Hans en Tiny.

Hans en Tiny wonen al 46 jaar met veel plezier in hun verzamelhuis. Ze verzamelen verzamelingen, zoals kristallen, eierdoppen en theepotten. Ook laat een trotse Hans aan Kiki zien hoe hun dochters ten huwelijk zijn gevraagd in de woonkamer. Maar of Tiny het ermee eens is dat Hans een aanzoek doet aan Kiki…