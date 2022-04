Burgemeester Halsema wil graag haar plannen doorzetten om buitenlandse toeristen te weren uit coffeeshops in Amsterdam. Maar ze wil graag dat een meerderheid van de Amsterdamse raad haar steunt. Is dit een goede methode om de cannabismarkt in de stad te verkleinen en beheersbaar te maken, of werk het illegale straathandel inde had? Te gast zijn Rob Hofland (D66), Sofyan Mbarki (PvdA) en Sheher Khan (DENK).