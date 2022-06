In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag staan we in de Nieuwpoortstraat in Bos en Lommer.

In de grote molen in de Nieuwpoortstraat woont Henk al 84 jaar met veel trots. Molen de Bloem is al vele generaties in de familie. Naast de molen zijn de Da Vinci creatieve ruimtes te vinden waar aardewerkfabrikant Camille zich genesteld heeft met al zijn zelfgemaakte potten en schalen. Hij laat ons zien hoe fragiel porselein is en wat hij zoal maakt. Camille ziet in al zijn creaties een persoonlijkheid “ze hebben schoudertjes, een buikje en een voetje”. Elke pot, vaas of schaal krijgt dan ook een naam, maar alléén mannennamen. Waarom? “Er zijn al zoveel vrouwen in de pottenbakkerij”.

Antikraak bewoner Rens is al sinds kleins afaan bezig met het zingen en het uitproberen van verschillende muziekinstrumenten. Muziek is zijn eerste liefde. In deze tijdelijke woning die hij deelt met twee huisgenoten hebben ze ontzettend veel extra ruimte tot hun beschikking en dat heeft zo zijn voordelen: “we kunnen hier alle seniorensporten boefenen”. Samen met zijn vrienden Jaïr en David, produceren ze sinds een kleine 2 jaar muziek. David als dj en Jaïr en Rens als rappers. “We zijn hele lieve mooi ronde liedjes aan het maken, disco dansbare nummer aan het maken en we zijn ultieme sloopkogels aan het maken waarop sterk geadviseerd wordt te springen, te zweten en al je zorgen te vergeten”. Samen sluiten ze af met een primeur: een sneakpeak van hun nieuwe nummer dat binnenkort uitkomt.