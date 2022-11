We staan vandaag op de Zoutkeetsgracht, het verbindingspunt van het Westerdok en het Westerkanaal. De gracht is vernoemd naar de zoutketen die in de 17e en 18e eeuw, aan beide zijden van de gracht stonden. In deze keten werd zout opgeslagen voor huiselijk gebruik. Vroeger strooiden we overal lagen zout op om ons eten zo lang mogelijk houdbaar te houden. Maar vandaag de dag hebben we geleerd dat te veel zout ons fataal kan worden. Van hoge bloeddruk en nierziektes tot hart en vaatziektes. Nemen wij deze gevolgen wel serieus genoeg? Het is ook zo verleidelijk om over een bord 'smakeloze' pasta een snufje zout te sprenkelen. Hoe zit het precies met ons zoutgebruik?

Diëtist Hosai Safi is er duidelijk over: we hoeven zout niet meer te gebruiken om onze maaltijden houdbaar te houden en daarmee vervallen onze excuses en smoesjes om naar het zoutvaatje te grijpen. De eerste tip die we van de resolute Hosai krijgen is oppassen met kant-en-klare maaltijden, die bevatten veel te veel zout. Maar ook brood, vlees en kaas kunnen boosdoeners zijn. Hosai concludeert dat kruiden een goede vervanger zijn voor zout en dat we daarmee een even lekkere maaltijd op tafel kunnen zetten.

Barbara woont sinds kort samen met haar man, kinderen en haar kat op de Zoutkeetsgracht. Misschien dat ze daarom als diëtist Hosai binnen komt niet begrijpt dat ze juist niet haar zout moet bij vullen maar het beter uit het zicht kan halen. Het is duidelijk, Barbara houdt wel van een beetje zout. “Ik eet vooral heel veel kaas en kaas is ontzettend zout”.

Dick Pels woont al meer dan veertig jaar op het water, je kan ‘m naast socioloog en muzikant dus ook wel een schipper noemen. Ooit verhuisd van een klein sleepbootje naar een gigantisch, nog varend, schip. “Het was een heel avontuur”. We nemen een sprong terug in de tijd als we binnenstappen bij Dick. Er wordt nog precies gewoond zoals er vroeger door de bemanning werd gewoond. Naast een schipper is Dick ook een grote muziek liefhebber. Gitaar, piano en zingen, een echt multi-talent. Misschien maar goed dat hij op een boot woont, dan veroorzaakt hij ten minste niet te veel overlast.