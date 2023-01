Extreem veel verkeer, geluid, weinig groen en alles behalve een ontmoetingsplek. Dan hebben we het over de drukke Stadhouderskade. Waar je nu van je sokken wordt gereden, werd hier vroeger juist in een mooie groene omgeving ontmoet en zelfs geflaneerd. Het was dé plek om je nieuwe hoepelrok te showen en de laatste pruikenfashion tentoon te spreiden. Vier eeuwen later is daar nog maar weinig van over. Of kunnen we toch nog terug naar een plek met natuur, rust en ontmoetingen?

Ruth kan ons alles vertellen over de vergroening van dit stukje van de stad. Ze woont al in de buurt sinds '99 en ziet het hier graag veranderen. “Ik had in mijn hoofd al duizend keer de Stadhouderskade opnieuw ingericht”. Met haar werk is ze de hele dag bezig met concepten ontwikkelen en ambities te bedenken om een gezondere leefomgeving te creëren. Ruth neemt ons een mee naar de plek waar de vergroening zal gaan plaatsvinden, ook wel The Green Mile genoemd en gaan vanuit haar ogen naar de straat kijken.