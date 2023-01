De geschiedenis van Joods Amsterdam (deel 1)

In een tweedelige documentaire vertellen we de geschiedenis van Joods Amsterdam. Centraal staan de opgravingen die zijn gedaan op de plekken waar de eerste Joodse bewoners vanaf 1600 kwamen wonen. Het Joodse leven speelde zich voornamelijk af op de toen nieuw aangelegde eilanden Vlooienburg, Uilenburg, Marken en Rapenburg. De afgelopen decennia is er op die locaties veel onderzoek gedaan. Archeologen legden beerputten en gangenstelsels bloot. Door deze vondsten weten we nu meer over het dagelijks leven, over religie, over werk, armoede en welvaart van deze eerste Joodse bewoners.

