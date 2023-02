Te gast is Brahim Abid, stadsdeelvoorzitter van Noord. Over de mogelijke komst van het Erotisch Centrum naar de NDSM-werf. Is dat wel een geschikte plek? En is het voor Noord aanvaardbaar dat de bruggen over het IJ uitgesteld worden? En kan het oude karakter van Noord behouden blijven in het snel veranderende stadsdeel?