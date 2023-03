Vandaag is het Het Verkeer terug op de Marnixstraat, tussen het Raamplein en de Leidsegracht. In de nacht van 6 op 7 maart, 7 op 8 maart en 13 op 14 maart vinden er asfalteringswerkzaamheden plaats. Na het aanbrengen van het nieuwe asfalt is de herinrichting van de Marnixstraat afgerond en wordt de fietsstraat officieel ingeluid.