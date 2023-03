Hendrik, voorzitter van zangvogelvereniging Ringmasters, vertelt ons waarom de straten van de Vogeltjeswei zijn vernoemd naar allerlei tropische zangvogels. "Vroeger was dit een weiland waar wij, Surinaamse mensen, heel wat vogeltjes hebben getraind en ook wedstrijden hebben gehouden", legt hij uit. In de Pikoletstraat vertelt mede-zangvogelliefhebber Hesdie dat de zogenaamde twa twa eigenlijk vaker wordt gebruikt als wedstrijdvogel dan de pikolet. Jammer dus, dat daar geen straat naar is vernoemd.

Bewoner Rob maakt kunst in de vorm van computergraphics en installatiekunst. In zijn nieuwste werk gaat het over onze verhouding tot de natuur. Hij maakt zogenaamde 'draadfiguren’, dingen in hun ontwerpstaat, die hij combineert met natuur. "Dit is dus een kuiken te midden van een technische installatie", vertelt hij bij een van zijn werken. Gaat dat zien dus!

Verderop in de straat ontmoeten we bewoners Gleone en Roy. Zij wonen meer dan twintig jaar in de Pikoletstraat. Gleone is erg betrokken bij de buurt en organiseert veel activiteiten, van baklessen voor kinderen tot swingende senioren soulparties. Het is volgende maand een jaar geleden dat Gleone een Koninklijke onderscheiding kreeg: "Dat voelt geweldig, omdat je dan toch ziet dat mensen waarderen waarmee je bezig bent."