In deze eerste aflevering van Gesprek aan de Amstel gaat schrijver Kemal Rijken in gesprek met Prins Maurits van Oranje. De oudste neef van Koning Willem-Alexander - ook wel de 'Groene Prins' genoemd - is kritisch over het beleid rond zonne-panelen in Amsterdam. Ook vertelt hij over ondernemen als Oranje en over de teruggelopen populariteit van het Koningshuis.