Voordat we de Schutterstoren betreden, ontmoeten we Hortense. Zij is wellicht de gezelligste vrouw van heel Osdorp, maar in ieder geval van het Oeverpad. “Ik ken heel veel buren, ik ben een kletskous”, zegt ze. Naast dat Hortense heel gezellig is, is ze ook heel schoon. “Ik hou van schoonmaken.” Iedereen moet er vroeg of laat aan geloven dat ze hun huis moeten opruimen. De meeste van ons vinden dat niet zo leuk, maar Hortense heeft wat tips voor ons die het werk prettiger maken.

Peet woont op de vierde verdieping van de Schutterstoren. Bij hem gaan we van het uitzicht genieten en krijgen we een kijkje in de bijzondere woningen van de Schutterstoren. Peet woont hier al sinds 2008 en vertelt ons over de ontwikkelingen de afgelopen jaren. Daarnaast laat hij ons een bijzondere ruimte zien in zijn woning, namelijk zijn audiostudio. Peet maakt podcasts. Die gaan over allerlei onderwerpen, maar vooral ook over het maken zelf. “Maken gaat over controle en blijdschap, dat je een kapotte schoen niet weggooit, maar weer maakt.”