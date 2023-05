Tt. Vasumweg

In dit gebouw bevindt zich het depot van het Stadsarchief van Amsterdam. In tegenstelling tot het hoofdgebouw aan de Vijzelstraat is dit depot niet toegankelijk voor bezoekers. Het Stadsarchief stelt het geheugen van Amsterdam te zijn. De hoogste tijd dus dat we een kijkje nemen aan wat hier voor archiefmateriaal voor ons bewaard wordt.

Binnen in het depot ontmoeten we Migiza. Zij is hoofd collecties van het Stadsarchief, wat betekent dat zij verantwoordelijk is voor al het materiaal dat het Stadsarchief verzamelt en conserveert. “Ik hang hier met mijn neus in de geschiedenis van de stad.” Migiza laat ons een aantal van de topstukken zien die hier bewaard worden. Een fietsbrug over het IJ is al een aantal jaar een bewogen thema hier in de stad, maar Migiza laat ons zien dat er 150 jaar geleden ook al werd nagedacht en ontworpen om een brug over het IJ te bouwen.