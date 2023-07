Op verzoek van de buurt worden twee oversteekplaatsen bij het Galileïplantsoen aangepakt. De straat is een belangrijke doorgaande weg voor autoverkeer. En met name in de ochtend en middag is het hier ook druk met kinderen die naar school gaan. Om de veiligheid te verbeteren worden de oversteekplaatsen aangepakt. Hoe ze dat doen, legt projectmanager Pieter de Groot uit in Het Verkeer.