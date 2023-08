Alevering 4 | Conny Braam

In deze aflevering gaat Celestine Raven in gesprek met een heldin: Conny Braam. In de jaren '70 richtte ze de anti-apartheidsbeweging Nederland op. Het apartheidsregime in Zuid-Afrika zat nog stevig in het zadel, en Nelson Mandela zat op Robbeneiland in de gevangenis. Braam had een grote rol in het ondergrondse verzet in die jaren, op een woning in de Amsterdamse Lekstraat.

“Lekstraat nummer 4, 2 hoog," vertelt Braam. ” Tijdens de Tweede Wereldoorlog was die hele buurt verbonden met het verzet. De geschiedenis van die straat stimuleerde me om door te gaan.” Ze zette een geheime communicatielijn met Nelson Mandela op. Allemaal niet zonder gevaar. “Er waren legio pogingen om mij om te brengen. Toenmalig burgemeester Ed van Thijn heeft besloten mijn hele huis te laten beveiligen.”

In Braams nieuwe boek - De geschiedenis van Pelle - gaat ze op zoek naar haar roots en beschrijft ze het leven van haar oma, Pelle. Zo stuit Braam op Ferdinand Domela Nieuwenhuis, een van de grondleggers van de socialistische beweging in Nederland. “Hij wilde heel doelbewust mensen inzicht geven waarom ze zo arm waren. Ook hij was een dappere strijder die voorop liep.” Braam hoopt ook zelf een inspiratiebron te zijn voor nieuwe generaties.