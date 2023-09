Gesprek aan de Amstel | Iris Hond

In Gesprek aan de Amstel gaat journalist en schrijver Kemal Rijken in gesprek met Amsterdammers die hun sporen hebben verdiend in politiek, kunst en cultuur. In deze aflevering pianiste en componiste Iris Hond.

Pianiste en componiste Iris Hond vindt de grote zaal van het Koninklijk Concertgebouw de beste ter wereld om in te spelen. "Ze zeggen dat alles daar beter klinkt, maar het is echt zo," aldus Hond. Met Rijken blikt ze terug op haar leven en spreekt ze onder andere over haar Joodse achtergrond en spelen bij de Namenmonument aan de Weesperstraat. "Dat was een grote eer voor mij om te doen."