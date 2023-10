Gesprek aan de Amstel | Michiel Romeyn

In het maandelijkse programma Gesprek aan de Amstel, dat op AT5 en Salto te zien is, gaat journalist en schrijver Kemal Rijken in gesprek met prominenten over Amsterdam en omgeving. Dit keer: Michiel Romeyn, die bekend werd met Jiskefet, waar hij jarenlang typetjes en sketches speelde en veel mensen aan het lachen heeft gemaakt. De acteur doet en ís echter meer: hij speelt in films en series, maar is ook kunstenaar. Jiskefet moet wat Romeyn betreft terugkomen op televisie.



Romeyn groeide op in Amsterdam-Zuid, dat hij 'een naargeestige buurt' noemt, en ging onder andere naar de IVO-Mavo, de Grafische School en de Rietveld Academie. Hij werd kunstenaar, maar wilde ook acteren. Voor zijn doorbraak met Jiskefet won Romeyn al een gouden kalf, iets waar hij niet zo trots op is. Na zijn successen met Jiskefet was hij onder andere gastconservator van ArtZuid, een tijdelijke beeldentuin in Zuid die elke zomer terugkeert. Hij ergert zich eraan dat Amsterdam zo toeristisch geworden is en vertelt ook hoe bepaalde sketches en typetjes in Jiskefet tot stand kwamen. En: Wat is 'een dagje Romeyn', en waarom werd hij vroeger 'matras-Romein' genoemd?