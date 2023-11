Grootschalige werkzaamheden in Zuidoost. Een deel van de hoofdwarmtetransportleiding wordt hier vervangen. In Het Verkeer nemen we een kijkje op het bouwterrein waar een flinke sleuf is gegraven. Vanwege de werkzaamheden is het Abcouderpad, een belangrijke fiets- en wandelroute, afgesloten tot de kerst.