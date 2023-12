Gesprek aan de Amstel | Bas Heijne

In Gesprek aan de Amstel is deze maand denker en essayist Bas Heijne te gast. Hij gaat in op de actuele situatie in Amsterdam. Onder linkse kiezers in de stad is onrust ontstaan over de winst van Geert Wilders' PVV bij de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november. In de stad gaan stemmen op om een toekomstige regering met Wilders te boycotten of op zijn minst tegen te werken. Heijne waarschuwt voor het 'uitroepen van de republiek Amsterdam'. Dat is 'onvolwassen' en het roept ook weer tegenwerking op, stelt Heijne, die waarschuwt voor de gevolgen om 'de ander' - in dit geval bijvoorbeeld kiezers die PVV hebben gestemd - tegen je in het harnas te jagen.

In het interviewprogramma met schrijver en journalist Kemal Rijken vertelt Bas Heijne ook over zijn band met Amsterdam. Het gesprek gaat tevens over zijn nieuwe boek 'Over Nationalisme', waarin hij het gelijknamige essay van de Britse auteur George Orwell beschouwt. Vanuit die beschouwing spreken Rijken en Heijne over hoe we kunnen omgaan met de situatie die is ontstaan na de verkiezingswinst van Wilders. Volgens Heijne zijn er overeenkomsten met andere grote, pluriforme steden in West-Europa.