Gesprek aan de Amstel | Marion Pauw

In de oudejaarsuitzending van 2023 van 'Gesprek aan de Amstel' is schrijfster en scenariste Marion Pauw te gast. Met presentator Kemal Rijken spreekt zij over haar leven, carrière en wat haar beweegt. Pesten en buitensluiten vormde in de afgelopen tijd een belangrijk thema in haar werk. Nadat zij zelf had ervaren hoe het was om door een groep te worden buitengesloten in het tv-programma Expeditie Robinson, deed Pauw onderzoek naar negatieve groepsdynamieken en schreef ze haar nieuwe boek Tijgerlelie, dat gaat over dit thema.

Verder vertelt Pauw over haar ontwikkeling tot thrillerschrijver, haar levenservaringen en waarom ze in Amsterdam en Spanje woont. Stress in de hoofdstad speelt daarbij een grote rol. Sinds ze deels in het buitenland woont, heeft ze daar minder last van.