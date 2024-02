Gesprek aan de Amstel | Bénédicte Ficq

Bénédicte Ficq heeft twee grote passies: de advocatuur en het gevecht tegen klimaatverandering. In 'Gesprek aan de Amstel' vertelt ze daarover. Ficq is klimaatactiviste en gaat in op Extinction Rebellion (XR), de actiegroep waar zij bij betrokken is. Ze ziet demonstreren op de snelweg niet als onveilig en was zelf ook op de A10 te vinden toen XR die bezette. Als advocaat zet ze zich in tegen vervuilende industrieën die mensen ziek maken.

Er lopen momenteel rechtszaken tegen Tata Steel in Wijk aan Zee en Chemours bij Dordrecht. Ook gaat Ficq in op het traditionele strafrecht, haar core business. De balpenzaak, de liquidatiezaak en het proces tegen kickbokser Badr Hari komen aan de orde.