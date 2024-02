Damsko: Aflevering 25

Een human interest programma met in de hoofdrol alledaagse, maar toch bijzondere Amsterdammers. Met in deze aflevering:

De Spot: Floor is de grootste Madness fan die er bestaat. Soms bezoekt ze wel zes optredens per jaar.

Kronieken van Rob: In deze nieuwe serie vertelt Rob van Delden over zijn ongelooflijke levenservaringen. in deze aflevering duiken we in de oude sportcarrière van Rob. Hij was ooit kampioen windsurfen.

De Kaart: Marie is geboren en getogen in Amsterdam, toch heeft ze geen Nederlands paspoort.

Klein Onderhoud: Martijn is bezig zijn boot babyproof te maken voor zijn pasgeboren zoontje.