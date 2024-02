Gesprek aan de Amstel | Derk Sauer

Derk Sauer was meer dan drie decennia media-ondernemer in Rusland, totdat in februari 2022 voor hem daar het doek viel. Hij week uit naar zijn geboortestad Amsterdam, van waaruit hij de Engelstalige onafhankelijke Russische krant The Moscow Times voortzet. Met Kemal Rijken blikt hij in 'Gesprek aan de Amstel' terug op zijn jeugd in Amsterdam, zijn leven in Rusland en de laatste twee jaar. Sinds de grootschalige Russische inval in Oekraïne heeft hij de solidariteit met het getroffen land in Amsterdam zien veranderen in onverschilligheid. En dat terwijl de oorlog nog altijd doorgaat en er Oekraïners ook voor ons sneuvelen, zegt hij. "Het is maar twee dagen rijden vanuit Amsterdam naar Oekraïne. De oorlog is dichterbij dan je denkt."