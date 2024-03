In deze uitzending: de moord op de rapper Bigidagoe en daarmee verband houdende explosies, de gesprekken van de koning en koningin met betrokken van het conflict in het Midden-Oosten, het afblazen van een Februaristaking-herdenking in Nieuw-West en het offline halen van het interview met Rob Oudkerk over de Holocaust en toegenomen antisemitisme.