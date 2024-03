Dijksgracht

We stappen binnen door de kleinste voordeur die De Straten ooit betreden heeft. Siet woont hier samen met haar man Frank op een woonboot. Het bijzondere aan deze boot is dat het een vrachtschip was dat graan vervoerde in Frankrijk. Dit schip heeft Siet eigenhandig gestript en opnieuw opgebouwd. Ze heeft bijvoorbeeld de boot negen meter laten inkorten, omdat de boot anders te groot was voor de ligplaats. Siet werkte vroeger in een jeugdgevangenis, maar is nu matroos en klusser. “Het werk in de jeugdgevangenis was zo mooi als dat het ook heftig was, maar op een gegeven moment was het klaar (...) toen Frank een extra matroos nodig had, kwam dat eigenlijk heel goed uit.”

Via een vlonder die gemaakt is van een oude zwembadvloer komen we bij de boot van Joanne terecht. In tegenstelling tot de ingekorte boot van Siet, hebben Joanne en haar man deze boot juist een stuk uitgebouwd toen ze een pleegkind in huis namen. Joanne is inmiddels gepensioneerd, maar dit betekent niet dat ze stil zit. Zo heeft ze Zomergastje opgericht, een stichting die ervoor zorgt dat nieuwe Nederlandse kinderen in de zomer kunnen logeren bij gastgezinnen. Ook maakt Joanne zich hard voor het behoud van het groen in de straat. In de zomer staat de hele straat namelijk in bloei, waardoor het echt een stukje paradijs is in de drukke binnenstad.